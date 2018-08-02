İşte Nurgül Yeşilçay'ın gençliğini oynayacak isim

Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu, başrollerini Nurgül Yeşilçay ile Timuçin Esen'in paylaştıkları Gülperi dizisinde, Yeşilçay'ın hayat vereceği Gülperi karakterinin gençliğini oynayacak ismi yazdı.

Sina KOLOĞLU / MİLLİYET

Nurgül Yeşilçay'ın gençliğini oynayacak

‘Gülperi’, yeni sezonun merakla beklenen dizilerinden. Nurgül Yeşilçay ile Timuçin Esen başrolü paylaşıyor. Çekimler, Gaziantep’te başladı. Dizide Gülperi’nin (Nurgül Yeşilçay) gençliğini Kayra Zabcı oynayacak. Tıpkısının aynısı... Kayra için bu belki de sıçrama olacak. Zabcı, 2013’ te Türkiye ve Dünya Çocuk Best Model yarışmasında birinci olmuş. Yani şöhreti küçük yaşlarda yakalamak için yola çıkmış, ‘tesadüflere’ bırakmamış. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümü’ne girmiş, okulu bitiyor. Bugüne kadar ‘Küçük Ağa’, ‘Aşktan Kaçılmaz’, ‘Muhteşem Yüzyıl’ ve ‘Vatanım Sensin’in gibi birçok dizi ve filmde oynamış. Zapcı’yı ‘Gülperi’de Yeşilçay’ın gençliği ve ilk aşkı sonrasında gelen evlilik hikayesinin bölümlerinde izleyeceğiz.



