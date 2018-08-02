Hande Erçel’den 50 lira

Geçtiğimiz günlerde nişanlanan ablasının düğün hazırlıkları için koşuşturan Hande Erçel, mekan çıkışı muhabirlerin objektiflerine yansıdı. “Arkadaşlar ablamı evlendiriyorum” sözleriyle sevinçli bir şekilde konuşan Hande Erçel, “Düğün hazırlıkları başladı. İçeride düğün davetiyelerini hazırlıyorduk” dedi. Sevgilisi Murat Dalkılıç’ı soran muhabirlere gülümseyerek yanıt veren oyuncu “Kendisi biraz yoğun. İşleri olduğu için aramızda değil şuan” dedi.





MİNİK KIZA 50 LİRA VERDİ



Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre, mekandan kendisinin kullandığı araçla ayrılan Hande Erçel, bir sokak çocuğunun kendisinden para istemesine kayıtsız kalmadı. Minik kızı yanına çağıran Hande Erçel, “Ablacım bu senin” diyerek minik kıza 50 Lira verdi.