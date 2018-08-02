Berkay Hardal: Aldığım en büyük risk...

Ekonometri okurken Instagram sayesinde keşfedildi ve kendini bir anda televizyonda buldu. İlk olarak 'İstanbullu Gelin' dizisinde evin küçük ve şımarık oğlunu canlandırdı. Şimdilerde ise komedi türündeki 'Meleklerin Aşkı' dizisinde Yağmur rolüyle karşımızda. 22 yaşındaki Berkay Hardal, hayatının renkli detaylarını Elele dergisi için sıraladı.

“Ben oyuncu olacağım” dediğiniz ilk ana dair hatırladıklarınız...

- Öyle bir an olmadı, her şey çok hızlı gelişti. Olaylar gelişirken de tek hissettiğim şey heyecandı.

“Meleklerin Aşkı” dizisi hayatınıza neler kattı?

- Neşe! İzlerken insanlar nasıl eğleniyorsa, biz de çekerken aynı şekilde eğleniyoruz.

Şu an sette karşısında oynarken çok heyecanlandığınız bir oyuncu var mı?

- Oya Başar tabii ki.

İlk deneme çekiminizde neler hissettiniz?

- Rahattım. Verebileceğim maksimum performansı ben de bilmediğim için tuhaf ve heyecanlı bir çekim olmuştu.

Yağmur karakterinin en yakın arkadaşı olsaydınız, ona ne gibi tavsiyelerde bulunurdunuz?

- Aslında ben ondan tavsiye isterdim...

EN BÜYÜK ÇARESİZLİĞİMİZ ÇOK DÜŞÜNMEKTEN VAZGEÇMEMEK

Yakışıklı oyuncular hep bir adım önde gibi görünüyor. Biz tersten bakalım, yakışıklı olmanın dezavantajlarını yaşadığınız oluyor mu?

- Teşekkür ederim öncelikle. Eğer öyle bir şey varsa bile, ben henüz yaşamadım.

Hangi his kendinizi yuvanızda hissettirir? Bir yere ait olduğunuzu hissettiğinizde, genellikle nasıl bir ruh halinde olursunuz?

- Kapıyı annem açtığı zaman yuvama gelmiş hissederim. O zaman daha sakin bir yapıda oluyorum.

Ailenizde seçtiğiniz mesleğe karşı çıkan mı yoksa destek olan mı daha çoktu?

- Hayatımda aldığım her kararda, attığım her adımda destek oldu ailem. Oyunculuk konusunda da bu geçerli...

Sizce modern insanın en büyük çaresizliği nedir?

- Çok düşünmekten vazgeçememek...

Dostlarınız en çok hangi özelliklerinizi seviyor?

- Arkadaşlarım bu konuda hiçbir şey söylemiyor. Belki de sevmiyorlardır!

Sizi en çok kim ya da ne güldürür?

- Şu sıralar Toygan Avanoğlu abim, sağ olsun çok gülüyoruz.

En çok hangi özelliğinizle gurur duyuyorsunuz?

- Yalan söylemeyi sevmiyorum. Bununla da gurur duyabilirim sanırım.

İleriki yıllarda biyografik bir filminiz yapılsa, sizi hangi oyuncu oynardı ve neden?

- O dönemin oyuncularını şimdiden kestirmek zor. Umarım ileride biyografik filmim çekilecek kadar başarılı olabilirim.

Tarihi bir karakterle, bilim insanıyla ya da bir sanatçıyla sohbet edecek olsanız, karşınızda kimin olmasını isterdiniz?

- Tesla. Çünkü insanlığa bu kadar katkı sağlayıp, yine de arka planda kalması ilginç kılıyor onu.

Bugüne kadar aldığınız en büyük risk neydi?

- Futbolu bırakmak.

DUYGUSAL BİRİYİM, MANTIĞIM PEK DEVREYE GiRMiYOR

Zor yoldan öğrendiğiniz en önemli hayat dersi nedir?

- Aldığım her dersi zor yoldan öğrendim ve bunu da ben istedim.

Duygusal bir insan mısınız yoksa mantığınız mı ağır basıyor?

- Duygusal bir insanım. Mantığım çok devrede olmuyor.

Her şeyi çok hızlı tüketiyoruz; özellikle de aşkları. Sizin ilişkilere bakış açınız nasıl?

- Çok hızlı ve kolay elde ettiğimiz için değerini kavramak da zor oluyor. İlişkilere bir bakış açım yok, anlamakta ben de zorlanıyorum.

Bugünkü Berkay’ı Berkay yapan bir dönüm noktası var mı?

- Paylaşabileceğim bir şey değil ama kesinlikle var!

ELiMDE ÇAMAŞIR YIKAMIŞLIĞIM ÇOKTUR

Oyunculuk dışında kendinizi geliştirmekte olduğunuz başka bir tutkunuz var mı?

- Bağlama çalmayı öğreniyorum. Tutku gibi değil de hobi gibi...

Kendinizle ilgili asla çiğnemediğiniz kurallar var mı?

- Beşiktaş maçlarını asla kaçırmam. Bunu kendime kural olarak koymadım ama sonrasında öyle oldu sanırım.

Gerçek hayatta ev işleriyle aranız nasıl? Çamaşırlarınızı kendiniz mi yıkarsınız örneğin?

- Öğrenci hayatı yaşarken her işimi mecburen kendim yapıyordum. Elimde çamaşır yıkamışlığım çoktur...

Mükemmel bir günü nasıl tarif edersiniz?

- Güzel bir uyku, ardından güzel bir kahvaltı, akşamına da bir Beşiktaş maçı. İşte mükemmel gün!

GÜZEL ŞEYLER OLMAYA DEVAM EDECEK

Geleceğe dair en büyük korkunuz ne?

- Hiçbir korkum yok gelecekle ilgili. Zaman ne getirirse getirsin hazır olacağım.

Sırada neler var? Planlarınız neler?

- İnanın ben de bilmiyorum. Planlı programlı bir insan değilim, hayat karşıma ne çıkarırsa onun için mücadele ediyorum. Kötü bir hissiyatım yok, güzel şeyler olmaya devam edecek gibi...

HAYATIMIN AŞKI: ANNEM

İnsanlığın başına gelen en büyük felaket nedir sizce?

- Cehalet!

Hayatınızın en büyük aşkı kim ya da ne?

- Annem tabii ki.

Yapmak isteyip de bir türlü vakit bulamadığınız bir şey var mı?

- Gitmek istediğim birkaç ülke var. Oraları görmek istiyorum.