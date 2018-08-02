Deniz Akkaya çılgına döndü: Kafası bel altında...

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündeme dair yaptığı yorumlarla öne çıkan eski model Deniz Akkaya son paylaşımıyla gündem oldu.

Yoğun bir iş temposunda koşturmasına rağmen özel hayatına vakit ayıran ve kızıyla birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunan Deniz Akkaya, kimi zaman da sosyal medya hesabından gündeme dair yorumlarda bulunuyor.

Akkaya son olarak hesabından bir gazete kupürünü paylaştı ve “Kafası bel altındaki amcalar size sesleniyorum! Allah sizin gibilerden evlatlarımızı korusun” şeklinde bir yorumda bulundu.