Gülben Ergen, ayrılık iddialarına yanıt verdi

Gülben Ergen, önceki akşam sevgilisi Burak Törer ile Bebek’te objektiflere yansıdı. Röportaj için Bodrum tatilini yarıda kestiğini belirten Ergen, çocuklarıyla birlikte yazlıkta çok keyifli zaman geçirdiklerini belirtti. Yeni albüm için hazırlıklarının sürdüğünü sözlerine ekleyen Ergen: “Okumalarım hâlâ devam ediyor. Biz albüm için çalışıyoruz. Ş u an yedinci şarkıdayım ama ani bir karar ile single'da çıkartabilirim” dedi.

“ÖYLE BİR ŞEY YOK”

Son zamanlarda sevgilisi Burak Törer ile ayrılacağı yönünde çıkan haberleri de kesin bir dille yalanlayan Ergen, “Bizden yana öyle bir şey yok. Gerçekten öyle bir şey yok” diye konuştu. Ardından Ergen kendisini şoför koltuğunda bekleyen sevgilisi Törer’le birlikte evinin yolunu tuttu.