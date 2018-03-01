Arda Turan Aslıhan'ı babasından istedi

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Arda Turan, geçen ay evlenme teklifi ettiği Aslıhan Doğan’ı ailesinden istemeye gitti.
Arda Turan, 3 yıldır birlikte olduğu Aslıhan Doğan’ı ailesinden istedi. Medipol Başakşehir forması giyen ünlü futbolcu geçtiğimiz ay arkadaşı Saffet Ulusoy’un doğum gününde sevgilisine sürpriz bir şekilde evlenme teklifi etmişti.
Ünlü çift önceki gün evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiçek ve çikolatasını alan Turan, ailesiyle birlikte Doğan’ı istemeye gitti. Aslıhan Doğan’ın babası Sabri Doğan’dan olumlu yanıt alan Turan büyük mutluluk yaşadı.
Arda Turan ve Aslıhan Doğan’ın Çırağan Sarayı’nda evlenmeyi planladıkları iddia edildi. (Hürriyet)