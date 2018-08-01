Aleyna Tilki o haberlere ateş püskürdü

Genç şarkıcı Aleyna Tilki hakkında çıkan "Türkiye'de tatil mi yapılır?" haberlerine Instagram hesabından cevap verdi. Tilki, "Yalan habere hayır, ağzımdan çıkmayan cümlelerle haber olmak çok sıkıcı" diyerek tepki gösterdi.

Asmalımescit'te bir eğlence kulübünden çıkarken yaptığı açıklamada "Türkiye'de tatil mi yapılır?" sözüyle topa tutulan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından çıkan haberlere tepki gösterdi. Aleyna Tilki, "Ağzımdan çıkmayan cümlelerle haber olmak çok sıkıcı" dedi.

İşte, Aleyna Tilki'nin çıkan haberlere tepkisi:

''Zaman zaman yanlış haberler olabileceğini anlıyorum. Ama yalan habere hayır. Ağzımdan çıkmayan cümlelerle haber olmak çok sıkıcı. Tatil yapamadığım için kendimi yorgun ve yaşlı hissettiğimi söyledim ama ne yurt dışında tatil yapacağımı söyledim ne de Türkiye de tatil mi yapılır? dedim... Gerçi insanlar her şeyin farkında ve benim ne söyleyip söyleyemeyeceğimi, yapıp yapmayacağımı biliyorlar artık... Ha merak eden vardır belki fikrimi söyleyeyim. Türkiye'de on numara tatil yapılır. Zaman bulup yapanlara da çok özeniyorum..."