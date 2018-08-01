Mine Tugay son paylaşımı ile hayranlarını büyüledi

Güzelliği ile dikkat çeken Mine Tugay'ın son paylaşımı takipçileri tarafından saniyeler içinde büyük beğeni aldı.

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu yer çekimine meydan okuyarak yoga yaptığı videosu takipçileri tarafından kısa süre içerisinde on binlerce izlenme sayısına ulaşmıştı. Tugay sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla da takipçilerinden tam not aldı.

''VE TANRI KADINI YARATTI''

Takipçilerinden güzel yorumlar alan ünlü oyuncuya hayranlarından biri '' Ve tanrı kadını yarattı'' diyerek iltifatta bulundu. Her paylaşım ile takipçilerinden beğeni ve güzel yorum alan Tugay, fit ve formda vücuduyla dikkat çekiyor.

''HAYRANLARI MERAKLA BEKLİYOR''

Ekranların gözde ismi Mine Tugay, yeni projesini hayranları merakla bekliyor. Sevenleri tarafından ekranlarda tekrar görülmek istenen Tugay'ın ne zaman ekranlarda boy göstereceği ise henüz bilinmiyor.