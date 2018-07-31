Gülşen:İfşa edene 10 bin lira ödül benden!

Gülşen, Instagram hesabından bir babanın çocuğuna şiddet uyguladığı anların görüntüsünü paylaşarak, babayı bulan kişiye 10 bin TL ödül vereceğini açıkladı

Sosyal medyada yayılan ve kaynağı belli olmayan şiddet görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Gülşen şunları söyledi:

"Allah'ım bu nasıl bir mahluk? Dayanamadım, izleyemedim tamamını. Lütfen bulunsun her kimse? Cezalandırılsın. En önemlisi de o masum yavrunun emin ellerde olacağı bir ortam sağlansın.Bulan ve ifşa edene 10 bin lira ödül benden. Kameraya kaydeden de ceza almalı. Bu nasıl vahşet. Kalbim duracak."