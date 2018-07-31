'Ayrılığa çok üzülmedim'

Değişik stiliyle sürekli konuşulan İdo, ayak bileğindeki halhalla dikkat çekti. Şarkıcı, “Halhalımı gören erkekler, benden sonra takmaya başladı” dedi.

‘Kısmet değilmiş’

Model Yasemin Şefkatli’yle bir yıllık ilişkisine geçtiğimiz ay nokta koyan İdo, “Kısmet değilmiş, konuşarak ayrılmaya karar verdik. Sonrasında yazılanlar gibi çok üzülüp ya da etkilenmedim” diye konuştu. ‘Bedelli Askerlik’ konusuna da değinen şarkıcı, birçok arkadaşının bu haktan yararlandığını ama kendisinin düşünmediğini söyledi.