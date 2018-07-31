Afra Saraçoğlu aynı tarihlerde iki filmde birden başrol oynuyor!

Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu, temmuz ayı başında iki film projesiyle birden anlaştı.

Önce Avşar Film ile Ömer Uğur'un 'Aşk Bu Mu?' filmi için el sıkışan genç yıldız daha sonra da Umut Aral'ın yöneteceği 'İyi Oyun' projesini kabul etti. Filmlerin çekimleri aynı tarihlere denk gelince de iki projenin ekibi Afra Saraçoğlu için özel bir çekim programı hazırladı ve yaklaşık 20 günü kapsayan çekimlerin tarihlerini karşılıklı olarak denk getirmemeye çalıştılar.

Saraçoğlu, geçen pazartesi önce "İyi Oyun" filminin çekimlerine başladı. Senaryosunu Emre Sirel'in yazdığı filmde genç yıldız, küçük yaşlardan itibaren abisi Rüzgâr'ın etkisiyle bilgisayar oyunlarına ilgi duyan, lise mezunu olmasına rağmen iş kadını gibi yaşayan Ada karakterine hayat veriyor.

Afra Saraçoğlu'nun "Aşk Bu Mu?" filmindeki çekimleri ise geçen pazar başladı. Senaryosunu Cüneyt İnay'ın yazdığı filmde ise Saraçoğlu, böbreklerindeki küçülme nedeniyle yaşam savaşı veren, üniversiteden yeni mezun Gülüm karakterini canlandırıyor.

Dün "Aşk Bu Mu?"nun bugün ise "İyi Oyun" filminin setinde çalışan genç oyuncu birkaç hafta daha iki filmin seti arasında mekik dokuyacak.