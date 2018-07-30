Doğa Rutkay bu kez ikizleriyle güldürdü

15 Temmuz'da ikizlerini kucağına alan Doğa Rutkay bebekleri ile ilk kez gezintiye çıktı.

Sosyal medya hesabından ikizleri ile verilmiş pozunu paylaşan sevilen oyuncu Rutkay, "Artık yalnız yürüyemiyorum, Bir başıma dolaşmalara son" notunu yazdı.

Güldür Güldür Show'da gösterdiği performansla izleyenlerin kalbine taht kuran oyuncu Doğa Rutkay, geçtiğimiz günlerde ikizlerine kavuşmuştu. Doğa Rutkay"Artık yalnız yürümüyorum? Bir başıma dolaşmalara son! Ninniler , laf anlatmalar , muhteşem sesimle şarkılar filan? Bol gürültüye alışıklar. 7,5 aylığa kadar "Güldür Güldür Show' da çalıştılar? Onlarca alkış aldılar, kılıktan kılığa girdiler. "Herseybumasada'yı benimle beraber sundular. Bu bebeler insanlara ve bol gürültüye alışık? diyerek takipçilerini güldürdü.