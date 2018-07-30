Taciz iddiasıyla gündeme gelmişti; Talat Bulut hakkında yeni gelişme

Ünlü oyuncu taciz iddiasının ardından yapımcılar tarafından kara listeye alınmıştı.

Fox’taki ‘Yasak Elma’nın başrol oyuncusu Talat Bulut’un (62), kostüm asistanı Özge Şimşek’i (19) taciz ettiği iddia edilmişti. Genç kadının şikayeti üzerine iddialar yargıya taşındı. Dava sürerken, pek çok kadın örgütü ve kadın oyuncu Bulut’un karşısında yer alıp Özge Şimşek’e destek çıktı.

Bulut’un yeni yayın döneminde ‘Yasak Elma’da rol alıp almayacağı da belli değil. Yapımcı Fatih Aksoy, ”Mahkeme kararına göre karar vereceğiz” açıklamasını yaptı.

Cnn türk.com'da yer alan habere göre, bazı yapımcıların da ”Bir daha çalışmayız” diye tavır aldığı Talat Bulut’a, Mahsun Kırmızıgül rol verdi. Mahsun Kırmızıgül yazıp yönettiği, 1 Mart 2019’da vizyona girecek ‘Mucize 2’nin kadrosuna Talat Bulut’u aldı.