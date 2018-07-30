Kerimcan Durmaz, ölümden döndü

Didim'de bir mekânda sahne alan DJ, İstanbul dönüşünde büyük şok yaşadı. Seyir halindeyken otomobilinin lastiği patlayan DJ, paramparça olan lastiğin görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla tanınan Kerimcan Durmaz’ın seyir halinde olduğu sırada otomobilinin lastiği patladı. Lastiğinin paramparça olmasıyla savrulma tehlikesi atlatan otomobil güçlükle durduruldu.

Kazanın şokunu atlatan Durmaz lastiğin görüntüsünü çekip Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Didim’den İstanbul’a dönen Kerimcan Durmaz, yaptığı paylaşıma “Nazarın bu kadarı” notunu düştü. Şarkıcılık yapan Durmaz’ın aracının lastiğinin paramparça olduğu görüldü.