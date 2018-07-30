Cem Yılmaz çevirmeye takıldı: Bunu söyledi

Ünlülerin spor hocası Sami Hamidi’nin Ortaköy'deki doğum günü partisine Cem Yılmaz, Ozan Güven, Murat Boz, Soner Sarıkabadayı, Seda Bakan gibi isimler katıldı. Ozan Güven ile mekandan ayrılan Cem Yılmaz, Etiler’de trafik çevirmesine takıldı.
Makaron'dan Emrah Akçaay'ın haberine göre, ünlülerin spor hocası Sami Hamidi’nin Ortaköy'deki doğum günü partisine Cem Yılmaz, Ozan Güven, Murat Boz, Soner Sarıkabadayı, Seda Bakan gibi isimler katıldı.
Ozan Güven ile mekandan ayrılan Cem Yılmaz, Etiler’de trafik çevirmesine takıldı.
Alkolmetre cihazını üflemede başarılı olamayınca üç kez tekrarladı. Alkol kontrolünden 0 promil sonucu alan komedyen, “Alkollü direksiyon başına geçmem” dedi.