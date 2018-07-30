Hamdi Alkan: Eşimin ve kızımın saçlarını mı yolayım?

Eşi Selen Görgüzel ve kızı Zeynep Alkan'ın cesur pozlarıyla gündemde olan Hamdi Alkan yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel ve kızı Zeynep Alkan Instagram'daki cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. İki genç kadın yaptıkları paylaşımları üzerinden eleştirilse de onlar paylaşmaktan vazgeçmiyor.

Hamdi Alkan ise artık bu gündeme sessiz kalamadı. Posta'tan Suna Akyıldız'a konuşan Alkan kendisini ve ailesini eleştirenlere tepki gösterdi. İşte o açıklamadan satır başları:

Zeynep Alkan bazen paylaşımları yüzünden çok da eleştiriliyor.

Onu çok konuştuk. “Ölçüyü kaçırma kızım” diyorum. Çünkü ölçüyü kaçırdığı zaman öyle ya da böyle ucuz bir malzeme olabiliyor insan. İşiyle var olsun istiyorum. Her zaman yanında durdum. Fiziği güzel, yetenekli, akıllı bir kız Zeynep. Gidiyor, Avrupa Parlementosu’nda sorular soruyor mesela, böyle özellikleri de var. Şimdi YouTube kanalı açmaya hazırlanıyor. Çok gayretli, içi içine sığmıyor. Hiçbir yaptığını kötü niyetle yapmıyor.

Türkiye’deki standart bir baba fügürüne göre biraz farklısın. Mesela Zeynep seksi dans videosunu yayınlayıp çok eleştirildiğinde, sen “Sadece iyi bir insan olsun yeter” dedin. İnsanlar bunu bile eleştirdi...

Ben vazgeçmeyeceğim bu dediklerimden. Çocuklar benimle her şeyi paylaşır. Ben sert biri olarak düşünemiyorum kendimi. Valla kadınlar bizi ele geçirmiş, zıp zıp oynatıyorlar.

Zeynep’in koyduğu fotoğrafa yorum yapıyorsun, erkek arkadaşıyla tanışıyorsun. Bunlar olmalı mı sence?

Bence kesinlikle olmalı. Yarın öbür gün çocuğun başına bir şey gelse “Gördün mü bak!” diyecekler. Hayatta kimin başına ne geleceğini bilemezsin ama dinlemek gerekiyor, çocuklarla yürümek gerekiyor. Eşim Selen (Görgüzel) için de geçen gün “Mayolu fotoğrafın güzel olmuş” dedim. Hakikaten de güzel bir fotoğraftı. İçimden geldi, söyledim.

PARDESÜYLE DENİZE GİREMEZ

Seni eleştirenlere kızıyor musun?

Ergen klavye mesajlarını çok ciddiye almıyorum. Hakaret ve küfür, insanın kulağına geliyor ve üzüyor ama çok da umrumda değil. Kimse kimseyi ilgilendirmemeli! Selen, denize, havuza mayoyla giriyor, pardesüyle giremez. Başkası haşemasıyla girer, bir başkası kadın erkek ayrı yerde girer. İsteyen bununla ilgili fotoğraf paylaşır isteyen paylaşmaz. Kadın spor yapıyor, sağlıklı görünüyor. Verdiği fotoğrafın anlamı çok açık: Spor yapan, sağlıklı, dinç bir anne.

Her yazılanı okuyor musun?

Hayır. Bir ikisine baktım, çok ciddiye almıyorum. O kadar alıştım ki. Artık birbirimize küfür etmeyelim, gelin birleşelim; benim duygum bu. Ne yapayım gidip eşimin, kızımın saçlarını mı yolayım? Böyle mi mutlu olacaksınız? Hayır, bunu yapmayacağım. Dünya yeterince kötü.

“Kızını, karını döv” diyenler bile var. Çok cahilce değil mi?

Çok acıklı. Ben bugün en üstteki yöneticilerimizin de artık böyle düşünmediğine inanmak istiyorum. Çünkü böyle düşünmeyen bir babayım. Karımı, kızlarımı ahlaksızlığa teşvik ediyormuşum gibi abuk subuk şeyler deniyor. Bunları aşmış olmamız lazım. En fanatiğinden en muhafazakarına sevilen biriyim ben. Tek kriterim iyilik. İnsanları dinlemeye, onları kırmamaya çalışıyorum. Kimseye tepeden bakmıyorum. 100 kişi fotoğraf çekmek istese 100’üncüye kadar bekliyorum. Herkese saygı gösteriyorum.

Eşine koyduğun bir sınır var mı?

Var. Ölçüyü kaçırmasınlar. Selen bir tane fotoğraf paylaştı, iki gün sonra bir daha paylaşırsa o benim için iyi olmaz. İş başka noktaya gelir. Bir şeyin cılkını çıkarmamaktan bahsediyorum. “Gündeme gelmek istiyorlar” diyorlar. Ben gündeme gelmek istesem çok rahat gelirim. Gündeme gelmek gibi bir derdim yok. 12 senedir program yapmadığım halde maşallah her gün gündemdeyim.