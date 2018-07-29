Düşes’in babası yine sahnede: 'Bana kötü davranıyor'

Prens Harry ile evlendikten sonra kraliyet kurallarıyla ve babasının açıklamalarıyla zor günler geçiren Meghan Markle yine eleştiri oklarının odağında yer aldı.

Geçtiğimiz aylarda Prens Harry ile evlenerek İngiliz kraliyet ailesine giren Meghan Markle ile babası arasındaki polemik bir süredir uluslararası kamuoyunun gündeminde… Sağlık sorunları nedeniyle öz kızının düğününe gitmeyen ve daha sonra para kazanmak için kendi fotoğraflarını haber sitelerine göndererek herkesi kandıran Thomas Markle, İngiliz gazetesi Mail on Sunday’e konuştu. 74 yaşındaki Markle, kızının kendisiyle kasten görüşmediğini dile getirdi.

Markle, “Kızım benimle konuşmayı kesti ve Prens Harry ile evlendikten sonra bütün telefon numaralarını değiştirdi. Ben ölseydim işler daha kolay olurdu. Kraliyet ailesi beni susturmak istiyor ama susmayacağım” dedi.Gazeteye uzun açıklamalarda bulunan Thomas Markle, gelecekte torunlarını göremeyeceğini söylerken kızının kendisine kasten kötü davrandığını dile getirdi. Öte yandan Markle, “Harry’nin annesi Prenses Diana hayatta olsaydı benim yanımda bana destek olurdu. Bütün bunların yaşanmasını engellerdi” dedi.