Hadise'nin kardeşlerinden suç duyurusu

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz 'ün canına kıymaya kalktığı ve kızlarına yazdığı veda mektubu ortaya çıkmıştı. Veda mektubunda anne Açıkgöz, kızlarını para derdine düşüp kendisiyle ilgilenmemekle suçlarken, Hadise annesinin zehirlendiğini iddia etmişti.
Akşam gazetesinden Bilgen Bülbül'ün haberine göre mektubun ortaya çıkmasının ardından Hadise'nin kardeşleri Hülya, Derya Açıkgöz, avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu.
Açıkgöz kardeşler, "Annemizin intihar girişimiyle ilgili olan mektubunu; olay yeri inceleme polislerinin sızdırdığını düşünüyoruz" diyerek 3 polis hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi.