Sıla'nın annesinden Ahmet Kural açıklaması

Sıla, Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki 5'inci konserini önceki akşam verdi. Anne ve babasının da konuklar arasında olduğu şarkıcı, hayranlarına müzik şöleni yaşattı.

Sıla'nın annesi Ömür Gençoğlu ile babası Şükrü Gençoğlu da konserdeydi. Ömür Gençoğlu, şarkıcının eski sevgilisi Ahmet Kural hakkında sorulan sorulara yanıt verdi.

"O ÖZEL KONU HİÇ MÜDAHİL OLMADIM"

Ahmet Kural ve Sıla aşkı hakkında ilk kez soruları yanıtlayan Sıla'nın annesi Ömür Gençoğlu, "Ahmet'i severdik. O özel konu. Hiç müdahil olmadım. Genç onlar, kendileri bilirler." dedi.

"GİTGİDE ANNEME BENZİYORUM AFİTAP"

Sıla, seslendirdiği "Afitap" şarkısındaki "Gitgide anneme benziyorum" sözlerini, kendisini en önden izleyen annesi Ömür Gençoğlu'na bakarak söyledi.