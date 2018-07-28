Çağla Şıkel: Sarılmak çok iyi geliyor

Cumartesi Postası'nda Dilara Doğan'ın konuğu Çağla Şıkel. oldu.

Hangi dünya starıyla fotoğrafınız olsun isterdiniz?

Beyonce.

Kişiliğinizi en iyi tanımlayan hayvan?

At.

Size aşık olmak nasıl bir his?

Bilmem olana sormak lazım.

Mezar taşınıza ne yazılmasını isterdiniz?

Mutluydu be!

Ne gibi mevzular açıldığında sıkılırsınız ya da uykunuz gelir?

Politika.

Sizce ilk buluşmada başa gelebilecek en kötü olay nedir?

Eski sevgiliye olan hislerin depreşmesi olur herhalde.

En yakınlarınızın şikâyet ettiği huyunuz nedir?

Durmak bilmeyişim. Bana “Bi’ dur artık Çağla!” derler.

El sıkma alışkanlığını değiştirebilseydiniz insanların nasıl selamlaşmasını isterdiniz?

Sarılmak! Çok iyi geliyor.

İnsanlara en çok ne sormayı seversiniz?

Hayat nasıl gidiyor?

Bir heykeltıraş sizin heykelinizi yapsa hangi pozisyonda görüntülenmek isterdiniz?

Herhangi bir dans hareketi yaparken.

En beğendiğiniz yeriniz?

Kendimi seviyorum.

Kalbinizi mi beyninizi mi dinlersiniz?

Kalbin düşündüğünü beyin dile getiremez, kalpten hissedilenler her zaman kazanır.