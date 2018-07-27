'Yatakta baygınken görüntülerimi çekmişler'

İhanete uğrayan Gonca Sağlam, bugün yerel bir televizyon programında yayınlanan magazin programına konuk olup yaşadıklarını anlattı. Sağlam'ın anlattıkları ekran başındakileri şoke etti.

Akkuş’un Şallı ile birlikteliğinin açığa çıkmasından sonra terk ettiği 10 yıllık eşi katıldığı bir TV programında şoke eden açıklamalar yaptı.

‘SANKİ ONUN KOCASINI BEN ELİNDEN ALDIM. ÖYLE DAVRANIYOR”

Gonca Sağlam, “Ebru Şallı’nın bir sözü beni çok geriyor: ‘Gonca Akkuş’un evliliği 4 yıl önce bitti’ dedi. Nasıl bitsin, 4 yaşındaydı benim çocuğum zaten. Ama bence Ebru Şallı, muhakeme yapacak bir kadın değil. Ona ne derlerse onu yapıyor. Sürekli de poposunu gösteriyor. Neden anlamıyorum. Ahlak kriterleri de yok bence. Çok yakınından birisi de, Ebru Şallı’nın her şeyini bana anlatıyor. En ufak sırrından en büyüğüne kadar. Hem de benim onun hakkında konuşmamamın hoşuna gittiğini söyledi. Gündemde kalmaktan hoşlanan birisi olduğunu dile getirdi. Sanki ben onun kocasını elinden almışım gibi davranıyor” dedi.

“VİDEOLARIN VAR DEYİP ŞANTAJ YAPTILAR”

Sağlam sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben boşanırken protokole imza attım, olumlu ya da olumsuz konuşmamam gerek. Konuşursam 500 bin TL ödeyeceğim ama benim çok üstüme gelirlerse konuşurum, paramı da öderim. Beni, Elimizde görüntülerin var’ diye tehdit ediyorlar. Ben baygınken yatak odamda çekilmiş görüntüler. Sinem Gedik’in başına gelenler benim başıma da geldi. Star TV’den aradılar, “Elimizde çok fena görüntülerin var yayınlamayacağız tabii ki ama haberin olsun” dediler. Beni bayıltmışlar, benim başıma gelen şeyler çok planlı şeyler. Ben de eski eşime tehdit ve şantaj davası açtım.

“EBRU’YA ELDEN 500 BİN TL GİTMİŞ!”

Ebru Şallı’nın bir yakını bana, ‘Bu kadının gündeme gelmek çok hoşuna gidiyor’ dedi. Şallı’nın bütün sırlarını bana anlatıyor bu kişi. İlk aldatıldığımda kendimi Ebru ile kıyasladım. Parasız kalmayan bir kadın evli bir adamla bir şeyler yaşamaz. Geçen sene mart ayında şirketten 500 bin TL Ebru Şallı’ya elden gönderilmiş çalışanlar bana anlattılar bunu.