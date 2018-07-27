Ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz akşam Ordu’da hemşehrileriyle buluştu. Şarkıcının sahnede elbisesinden dolayı çorap çizmesi aşağıya kaydı. Gülşen'e sunucu sahnede konuşma yaparken “Çorabını yukarıya çek” ifadesini kullandı. Sunucunun bu sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen şarkıcı Gülşen: “Pardon siz ne dediniz bir daha sesli bir şekilde tekrarlar mısınız, şaka yaptıysanız şaka kaldıracak kadar samimiyetimiz yok” diyerek çıkıştı.

İşte Cengiz Semercioğlu'nun yazısının ilgili kısmı:

Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki yayalaştırma projesinin kutlaması için Gülşen’i davet etti...

Konseri sunan sunucu da “Başkan geliyor, çorabını çeker misin” diye uyarmış Gülşen’i...

Videosunu izledim, Gülşen çok güzel ağzının payını verdi işgüzar sunucunun...

Sorun dekolte falan da değil çünkü Gülşen’in üzerinde mini etek var, dansçılarının göbeği açık...

Çizmesi düştüğü için aklı sıra “Başkan geliyor, kendine çeki düzen ver” demeye getiriyor sunucu...

Hep söylüyorum, ne çekiyorsak kraldan çok kralcılardan çekiyoruz...

Çünkü sahneye çıkan Başkan Enver Yılmaz’ın sanatçıya sadece saygıyla yaklaştığını gördük...