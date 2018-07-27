Fatih Altaylı: Tuba hançeri saplamış...

Fatih Altaylı, Tuba Ünsal'ın yaptığı “Hayatımın en mutlu yılını yaşıyorum” açıklamasını köşesine taşıdı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, geçtiğimiz ay Mirgün Cabas'tan boşanan Tuba Ünsal'ın yaptığı “Hayatımın en mutlu yılını yaşıyorum.” açıklamasını köşesine taşıdı.

Beş yıl önce gazeteci Mirgün Cabas ile dünyaevine giren oyuncu Tuba Ünsal geçtiğimiz ay boşandığını açıkladı. Ünsal ayrılık haberini sosyal medyadan ‘Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz. Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün itibariyle hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık. Sevgiler… TubaMirgun’ sözleri ile duyurmuştu.

Ayrılıktan bir ay aradan sonra Ünsal'ın verdiği röportajda “Hayatımın en mutlu yılını yaşıyorum.” açıklamasını eleştiren Altaylı, "Tuba Ünsal’ın melek yüzünün arkasında böylesi bir acımasızlık olacağı aklımın ucundan geçmezdi..Dostça boşanmadan sonra böyle bir laf edebiliyorsa, ya bir de sorunlu boşansalardı neler diyecekti kimbilir.Allah Mirgün Cabas’ı korumuş." ifadelerini kullandı.

Fatih ALTAYLI / HABERTÜRK

TUBA HANÇERİ SAPLAMIŞ

Tuba Ünsal’ın melek yüzünün arkasında böylesi bir acımasızlık olacağı aklımın ucundan geçmezdi.

Meslektaşımız Mirgün Cabas’tan “dostça boşanan” Ünsal, bir dergiye röportaj vermiş.

Demiş ki, “Hayatımın en mutlu yılını yaşıyorum.”

Hatta sadece Mirgün’e değil, eski eşlerinin tümüne ağır bir “geçirme”.

Dostça boşanmadan sonra böyle bir laf edebiliyorsa, ya bir de sorunlu boşansalardı neler diyecekti kimbilir.

Allah Mirgün cabas’ı korumuş.