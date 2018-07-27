'Ebru Şallı neden hep poposunu gösteriyor?'

İş adamı Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Akkuş, '2. Sayfa' programına konuk oldu. Akkuş, biten evliliği hakkında ve yaşadığı süreçle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

O açıklamalardan satırbaşları şöyle:

ACILARIMI DİBİNE KADAR YAŞADIM

"Şu an artık çok iyiyim. Acılarımı dibine kadar yaşadım, yaram kapandı. Bu sürede çok ağladım ailem yanımdaydı. En çok canımı yakan 8 ay çocuklarımdan ayrı kalmak oldu. 1 kez telefondan konuştum 'anne anne' diye o kadar bağırdılar ki. Ne yapabiliriz, çocukları nasıl alabiliriz diye düşündüm."

3 AY TEDAVİ GÖRDÜM

"Bir avukat mahkemeye gidip diyor ki, 'Gonca Akkuş olay çıkardı, psikolojisi bozuk.' Mahkemeden 'tedavi olsun' kararı çıkıyor ve çocuklarım bu yüzden benden kaçırılıyor .Hakim benim için 'gitsin tedavi olsun' demiş. Çocuklarım benden bu yüzden gitti. 3 ay boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüm. 3 ay boyunca çok zor bir süreç yaşadım. Düşünsenize sağlıklısınız çocuklarınıza kavuşmak için ruh hastanesinde yatıyorsunuz. Beni en çok zora sokan şey Amatem'e göndermeleri oldu. İdrar tahlili için bir odaya aldılar beni ve bir kadın sürekli başımda durdu ve çok kötü oldum."

CECELİ VE GEDİK'İN KASET OLAYI GİBİ

"Ben kendimde değilken görüntülerimi çekmişler. Avukat sürekli 'elimizde görüntülerin var Gonca' diye tehtit etti. Baygınken ve uyurken çekilmiş fotoğraflar bunlar ben hatırlamıyorum. En son çay içmiştim, planlanmış bir şey bu. 3-5 dakikalık görüntüler. Zaten ben evde kiminle olduğunu biliyorum ve görüntülerimi çekenin sesini de duydum.

Baygınlığımın nedeni araştırılacak. Savcılığa gittim, benim açımdan utanılacak bir şey değil! Bunları çeken kişi utansın. Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik'in yaşadığı kaset olayına benzettim kendi yaşadığımı. Aynı mantık bence."

ALDATILAN KADIN MUTLAKA HİSSEDER

Gonca Akkuş, "Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un fotoğraflarını gördüğünde ne hissediyorsun?" sorusuna, "Ebru Şallı'ya başından beri kızdığım nokta 'Gonca Akkuş'un evliliği 4 sene önce bitmiş' açıklaması oldu. Ben aşksız evliliği sürdürebilecek biri değildim. Aşk olmadıkça bir gün bile beklemem. Alyansı göstermesi mesele değil de niye sürekli poposunu gösteriyor. Evli, bir adamla dini nikah yapan bir kadının genel ahlak kriterleri yoktur" yanıtını verdi.

EBRU'YA ELDEN 500 BİN TL GİTMİŞ!

Ebru Şallı'nın bir yakını bana 'Bu kadının gündeme gelmek çok hoşuna gidiyor' dedi. Şallı'nın bütün sırlarını bana anlatıyor bu kişi. İlk aldatıldığımda kendimi Ebru ile kıyasladım. Parasız kalmayan bir kadın evli bir adamla bir şeyler yaşamaz. Geçen sene mart ayında şirketten 500 bin TL Ebru Şallı'ya elden gönderilmiş çalışanlar bana anlattılar bunu."

50 KİLODAN 42 KİLOYA DÜŞTÜM

"O fotoğrafları gazetelerde gördüm ama olsun güçlendim, içimdeki gücü keşfettim. Ebru Şallı inşallah evlenir Allah mutlu etsin ama Ebru Şallı bu evliliğin içinde mutlu olamaz. Üzüntüden 8 kilo verdim.

'Tekradan barışır mısınız' sorusuna ise Gonca Akkuş "Seninle birlikte olması gereken adam başkasıyla birlikte. Benim hiç kimseye karşı kırgınlığım, kızgınlığım kalmadı. Ebru Şallı'nın eve girmesi canımı yaktı. Rahat rahat girebilir şimdi. Artık onları takip etmiyorum, 1 aydır artık umrumda değiller. Bazen beni çıldırtıyor. Sanki ben onun kocasını elinden almışım. Evlilik bitiyorsa o evliliğin içindeki insanların suçu" cevabını verdi.