Sanıtçı, bedava bilet almak isterken biletin normal fiyatından daha pahalıya yüksek bir bedel ödediğini iddia etti.

Airport Haber'de yer alan habere göre, saçıntı yaşadığı durumu " THY 'nin bedava bileti çok pahalı! Bedava uçuş mili konusunda, ilk kez milli oldum!... Olmayanlar' uyarmak istiyorum!" diyerek anlattı.

"Bedava bilet alacağız sanırken, 3650 tl verdik. Üstüne de birikmiş millerimizi kaybettik" diyen Müfit Can Saçıntı olayı şu şekilde özetledi:

"Baştan anlatayım. Kızım bu sene tatil yapamadı. Durduk durduk, Sicilya'ya gidelim dedik. Uçak bilet fiyatlarına baktık: gidiş-geliş 3450 TL Pahalı geldi. Bari, benim birikmiş "mil"leri kullanıp, bileti bedavaya getirelim dedik. 47.000 birikmiş milim varmış: 13.000 "bonus mil" daha satın almamız gerekiyormuş. 1843 TL'ye "bonus mil "aldık. İyi bari, yine de "1600 TL kârdayız" diye sevindik. Bitmemiş. "1284 TL vergi ve harç ödeyeceksiniz" dediler. Şaka gibi. Elimizi verdik bir kere, kolumuzu da verelim dedik. Morali bozmadık. "Yine de 400 TL kârdayız" dedik.

"BEDAVA ALACAĞIZ DERKEN..."

Bilet alma işlemlerini THY sitesinden yapmaya başladık... Sistemde teknik hata oldu şeklinde mesaj çıktı. İşlemi tekrar yapımamızı istendi. O da ne! Sistem hata yapmış, mükerrer satış olmuş. 2 biletin 2si de kızımın adına kesilmiş. Çağrı merkezini arayıp, ne yapacamızı sorduk. Satışın birini iptal edeceklerin ve tekrar bir kişi için bilet almamız gerektiğini söylediler. Peki dedim. Yalnız, vergi ve harç için yapılan ödemenin iadesi 10 gün içinde olacak dediler. Yani tekrar vergi ve harçlar için 643 TL ödeme yapmam gerekiyormuş. Yaptık. Normal yollardan kuzu kuzu olsak, 3450 TL ödeyeceğimiz biletleri bize 3650 TL'ye mal oldu. Bedava alacağız derken, üste 200 TL verdik. Üstüne de yıllardır milim milim Biriktirdiğim 47.000 milimden olduk. Hiçbir yorum yapmıyorum. Bedava bilet vaat eden kredi kartı ve THY mil reklamlarını izlerken aklınızda olsun. ( Son Uyarı: Tam saat 24.00'da THY sitesinden işlem yapınca sistem hata yapıyormuş, Görevliden öğrendik)"

Türk Hava Yolları Yardım Masası'ndan Saçıntı'ya gönderilen cevapta ise şu ifadeler kullanıldı: "Müfit Bey, geri bildiriminiz ilgili birimlerimize iletilmiştir. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceklerdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. İyi günler."