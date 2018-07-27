İdil Fırat hamilelik iddialarına yanıt verdi

Kısa sürede evlilik kararı alan İdil Fırat ile Mert Fırat'ın bu kararı alması, akıllara "İdil Fırat hamile mi?" sorusunu getirmişti.

Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan Mert Fırat ile İdil Fırat, geçtiğimiz haftalarda evliliğe giden yolda ilk adımı atmıştı. Hatay'da nişanlanan çiftin ağustos ayında dünyaevine girecekleri öğrenilmişti. Çiftin, kısa sürede dünyaevine girmek istemeleri akıllara, "İdil Fırat hamile mi?" sorusunu getirmişti. Fırat, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafa gelen bir yoruma verdiği yanıtla hamilelik iddialarına yanıt verdi.

Mert Fırat, 3 aydır birlikte olduğu sevgilisi İdil Fırat'ı, ailesinin yaşadığı Antakya’ya götürerek tanıştırmıştı.

Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan Mert Fırat ile İdil Fırat, geçtiğimiz haftalarda evliliğe giden yolda ilk adımı atmıştı. Hatay'da nişanlanan çiftin ağustos ayında dünyaevine girecekleri öğrenilmişti.

Çiftin, kısa sürede dünyaevine girmek istemeleri akıllara, "İdil Fırat hamile mi?" sorusunu getirmişti.

İdil Fırat, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sosyetik güzel, bir takipçisini fotoğrafına attığı yoruma sinirlendi. Fırat, "Hamile değilse yüzüme tükürün" yazan takipçisine, "Valla tükürmek ayıp olur ama başka bir şey isterseniz yapalım, sevgiler" yanıtını vererek hamilelik iddialarına yanıt verdi.