'Küçükken sarışın yeşil gözlüydüm; akrep sokunca...'

Yeni çıkan albümü öncesinde imajında değişikliklere giden şarkıcı İntizar, küçükken sarışın ve yeşil gözlü olduğunu; ancak ilkokul birinci sınıftayken bir akrebin sokması sonucunda saç ve göz renginin değiştiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı, “Yaşamam bile mucize” yorumunda bulundu.

Baba Radyo’da Ayşe Matay’ın sunduğu "Baba’nın Kızı" programına konuk olan İntizar, “Çocukken sarışın, yeşil gözlüydüm. Hatta platin sarıydı saçlarım. İlkokul 1. sınıfta akrep soktu. Aylarca tedavi gördüm ve göz rengim, ten rengim, saç rengim hepsi değişti. Hatta yaşamamın bir mucize olduğunu söylemişti doktorlar” diye konuştu.

Kısa süre içinde İstanbul'dan taşınacağını dile getiren İntizar, “Magazinden her zaman uzak oldum. 10 gün kamerayı çeksen kendiliğinden bitecek isimler tanıyorum” ifadelerini kullandı.