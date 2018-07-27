Hadise ateş püskürdü: 'Haddinize mi!'

Şarkıcı Hadise’nin annesinin intihar girişiminde bulunduğu iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Hadise’nin menajeri Haluk Şentürk intihar iddiasını yalanladı, “Gıda zehirlenmesi yaşandı” açıklamasını yaptı.

NUR YERLİTAŞ DOĞRULADI

Modacı Nur Yerlitaş ise Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz’ün intihar ettiğini doğrulayan bir açıklama yaptı. Yerlitaş’ın bu açıklaması sonrası şarkıcı Hadise, adeta sosyal medya hesabından Yerlitaş’a ateş püskürdü. İşte Hadise’nin Instagram hesabından yaptığı o paylaşım: