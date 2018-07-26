Hadise'den Nur Yerlitaş'a tepki: Benim özelimi tüm Türkiye ile paylaştın

Hadise, basın danışmanı aracılığıyla "İntihar yok, gıda zehirlenmesi" diyerek bu iddiayı yalanlamıştı. Ancak bugün acı gerçek ortaya çıktı.Öte yandan, “Hadise’nin annesi intihar girişiminde bulundu, şahidim” diyen Nur Yerlitaş’a Hadise’den tepki geldi.

teve2'deki '2. Sayfa' programı, Hadise'nin annesinin veda mektubunu ortaya çıkardı. Gülnihal Açıkgöz, mektubunda kızlarına sitem ederek "Ne kötüdür ki, ne kardeşlerden ne de evlatlardan yüzüm gülmedi. Allah sizleri güldürsün" diyor.

HADİSE'DEN NUR YERLİTAŞ'A TEPKİ

“Hadise’nin annesi intihar girişiminde bulundu, şahidim” diyen Nur Yerlitaş’a Hadise’den tepki geldi. Instagram hesabından bir mesaj yayınlayan Hadise, “Benim özelimi tüm Türkiye ile paylaştın. Özür dilemesi gereken sensin!” ifadelerini kullandı.

Hadise'nin paylaşımı şöyle: