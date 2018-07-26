Ünlü çift denizde aşka geldi

Oryantal Asena ve eşi Hasan Dere, tatil için Bodrum'u seçenlerdendi.

Birlikte yüzen çift adeta aşk tazeledi. Birbirilerine sarılarak romantik anlar yaşayan ikilinin bu halleri objektiflere böyle yansıdı.

Aşk onlara sonradan bir güldü, pir güldü. Ünlü çift tatil için seçtikleri Bodrum, Turgutreis'te denide birlikte yüzerlerken böyle görüntülendiler. Saatlerce denizin içinde kalan ünlü çift suyun içerisinde adeta aşk tazeledi.

Oryantal Asena ve eşi Hasan Dere’de tatil için Bodrum’u seçti. Habertürk muhabiri Hakan Yağcı'nın haberine göre Turgutreis’te bir otelin beach’inde görüntülenen ikili, denizin keyfini çıkardı. Saatlerce denizin içinde kalan Asena ve Dere, suyun içerisinde adeta aşk tazeledi.

Birbirilerine sarılarak ramantik anlar yaşayan ikilinin bu halleri objektiflere böyle yansıdı.