Mustafa Ceceli, Sinem Gedik olayında yeni gelişme

Şarkıcı İntizar hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldıran Mustafa Ceceli, bu kez çocuğunun velayetiyle ilgili mahkemelik olduğu eski eşi Sinem Gedik’ten korunma talep etti.

Eski eşinin yaptığı açıklamalar nedeniyle kişilik haklarının zedelendiğini öne süren Ceceli’yi haklı bulan mahkeme, Gedik’in 2 ay süreyle eski kocasına yaklaşmamasına, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

Mahkeme, karara itiraz eden Sinem Gedik’in talebini de reddetti.