Mahmut Tuncer'den Erdoğan'a: Halayın başını sen çek!

Antalya Muratpaşa Belediyesinin Eylül ayında düzenleyeceği sünnet şöleninde konser verecek olan ünlü türkücü Mahmut Tuncer, şölenin basın toplantısında açıklama yaptı. Yaklaşık 5 yıldır uğraştıkları 40 bin kişilik halay projesiyle ilgili detaylar paylaşan Tuncer,"Halay başı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet ettiklerini söyledi.

40 BİN KİŞİLİK HALAYLA GUINNESS REKORLAR KİTABINA

Şölenin tanıtımıyla ilgili basın toplantısına katılan Anadolu Birliği Kültür Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Yalçın ile Mahmut Tuncer de, sünnet şöleni sonrası çocukların iyileştiği zaman geniş katılımlı bir halay yapabileceklerini söyledi. Mahmut Tuncer ile birlikte yürüttükleri geniş kapsamlı halay projesiyle ilgili de konuşan Yalçın, Antalya'da 40 bin kişiyle Guinness Rekorlar Kitabına girecek bir halaya imza atıp dünyaya birlik ve kardeşlik mesajı vereceklerini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HALAY BAŞI DAVETİ

Rekor denemesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da halay başı olarak davet ettiklerini belirten Tuncer, "Geniş kitlelere de ulaşmak açısından Sayın Cumhurbaşkanımızı da davet ettik. Dedik ki, böyle kardeşlik halayı olursa başı da ancak siz olursunuz. Eğer gelmezse halay başını kimseye vermem" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN 7 BÖLGEDEN OLUŞTUĞUNU BULDUK"

Sosyal medyada çıkan halay komutanı capsleri sonrası bu projeye başladıklarını ve yaklaşık 5 yıldır çalışma içerisinde olduklarını kaydeden Mahmut Tuncer ise "Tabi bu çalışmalar 1-2 günlük bir şey değil. Aşağı yukarı 4-5 yıldır üzerinde çalıştığımız bir proje. Önce Türkiye'nin 7 bölgeden oluştuğunu bulduk, sonra Türkiye'nin yazılışında harf toplamının 7 olduğunu gördük. Dedik ki bunlar 7, plakası değişmeyen Antalya 07 idi. Burada yapmaya karar verdik. Finalde ise 7 bölgenin her birine harf takdim edilecek ve her bölgenin halay başını getireceğiz. Oynarlarken hepsi elindeki harfleri kaldıracak ve Türkiye yazısını oluşturacağız. Bu şu demek oluyor; Bir bölge olmadan 'Türkiye' yazılamaz. Ancak hepimiz birden olursak Türkiye oluruz manasını taşıyor" dedi.