O fotoğraflara canlı yayında açıklama

Bodrum’da tatil yapan 49 yaşındaki şarkıcı Rafet El Roman, yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Derya Ürkmez ile dudak dudağa objektiflere yansıdı. Kendisini görüntüleyen kameraları fark eden Rafet El Roman, önlem alarak, yazlığının panjurlarını kapatarak görüntü vermemeye çalıştı.

'Rafet abim' demişti

Almanya'da yaşayan şarkıcı Derya Ürkmez'in, Haziran'da birlikte stüdyoya girdiği çapkın popçu için “Rafet abim ile çok güzel bir şarkı yaptık, çalışmalarımız devam ediyor” yorumunu yaptığı ortaya çıktı.

Canlı yayında açıklama

Deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt’ın sunduğu 2.Sayfa, magazin gündeminin nabzını tutmaya devam ediyor.

Rafet El Roman ile görüntüleri magazin gündemine oturan, gazetelerde ismi “Derya” olarak bahsedilen “ismini vermek istemeyen izleyici” 2.Sayfa’da Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt’a konuştu ve özel açıklamalarda bulundu.