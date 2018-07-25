Hapsi istenen Berna Laçin’den ilk açıklama!

6 aydan 1 yıla kadar hapsi istenen Berna Laçin, davayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sercan Meriç - Sözcü - Tecavüz olaylarında çözümün idam olmadığına ilişkin attığı tweet nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Berna Laçin'e “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Oyuncu Berna Laçin hakkında tecavüz olaylarında çözümün idam olmadığına ilişkin attığı tweet nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Berna Laçin 3 Temmuz'da “İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa etmez!” şeklinde tweet attığı attı. İddianamede, tweet üzerine sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğu ve tepkiler üzerine Laçin hakkında soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

‘SUUDİ ARABİSTAN'DA TECAVÜZ YOK DEDİLER'

Tweeti attığı tarihte sosyal medyada idam ve çocuk tacizine ilişkin tartışmaların yapıldığını söyleyen Berna Laçin ifadesinde, takipçileri ile yazışırken Suudi Arabistan'daki düzen içerisinde tacizin ve tecavüzün olmadığına dair iddialarda bulunulduğunu söyledi. Bunun üzerine kendisinin de konuyu toparlamak amacıyla söz konusu yorumu yaptığını kaydetti.

‘İDAMA KARŞIYIM'

Tweetin konusunun idama ilişkin olduğunu belirten Laçin, üzerine atılı suçu işleme kastının olmadığını, çocuk ve kadınlara tecavüz, kadına şiddet suçları ile benzeri suçlarda idamın çözüm olmadığını anlatmak istediğini söyledi.

‘ÇOK YOĞUN YAŞANDIĞINA DAİR VERİ BULUNMUYOR'

Savcılık iddianamede, Medine şehrinin İslam Peygamberinin kabrinin bulunduğu, hac ibadeti kapsamında ziyaret edilen ve tüm dünya müslümanlarınca kutsal bir şehir olduğunu belirterek, “tecavüz rekoru kıran şehir” şeklinde lanse edilmesini gerektirecek ölçüde çok yoğun yaşandığına dair hiçbir resmi ve gayriresmi istatistiki veri bulunmadığını kaydetti.

İddianamede, “Müslümanlar için kutsal kabul değeri bulunan bu şehrin tecavüz rekoruna sahip olduğuna dair şüpheli tarafından dile getirilen iddianın nesnel bir veriye dayanmadığı” ifadesi kullanılarak, Berna Laçin'in üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı belirtildi.

1 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, Berna Laçin'in “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. İddianame, gönderildiği mahkeme tarafından kabul edildi. Laçin, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

‘BEN ÇOK RAHATIM’

Sozcu.com.tr‘ye konuşan Laçin, “Benim için çok anlamlandırabileceğim bir şey değil, hukuken baktığımda da yazdığımın suçla ilgisi yok. Açsınlar dava, ben çok rahatım. İnsanda haklılığın verdiği bir rahatlık oluyor. Gerçekten gereksiz de bir şey. Anlamıyorum da. Beni endişenlendiren bir şey de değil” dedi.