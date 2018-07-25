Mustafa Ceceli: İftira atıyorsan...

Şarkıcı Mustafa Ceceli, eski eşi Sinem Gedik ile İntizar'ın izinsiz elde edilmiş görüntülerini çocuğunun velayet davasında kullanmasının ardından hakkında yapılan eleştirilere sahnede tepki gösterdi. Ceceli, "İftara atıyorsan bunun altından kalkamazsın" dedi.

Bazı belediyeler tarafından konserleri iptal edilen ve radyo programalrının şarkılarına ambargo koyduğu Ceceli, önceki akşam Antalya'da verdiği konserinde kendisiyle ilgili gündeme gelen haberlere ilişkin olarak konuştu.

Mustafa Ceceli sahnede, "Eğer gerçekten inanıyorsan, size İslam'ın şartının 5 değil 25 olduğunu da iddia etsen ona inanırsın. İftara atıyorsan bunun altından kalkamazsın. Biz çocuklarımıza da bunu öğrettik. Hakkımda hiçbir bilgi sahibi olmadığınız konuda da konuşmamanız gerekir" sözleriyle de kendisini dinlemeye gelenlere ayrıca teşekkür etti.