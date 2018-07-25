Beren Saat denize girmeden önce bunu yaptı

Beren Saat, eşi Kenan Doğulu’nun konseri için geçen hafta sonu Bodrum’a gitmişti. Çift, yakın arkadaşları Volkan Bayükhanlı’nın sahibi olduğu bir otelde kalıyor. Rahat rahat denize girmek için sabah erkenden plaja inen Saat, önce mıntıka temizliği yaptı, akşamdan atılan çöpleri topladı.

Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, Bodrum'da tatil yapıyor.

Posta'dan Hakan Kırarslan'ın haberine göre, çift, yakın arkadaşları Volkan Bayükhanlı’nın sahibi olduğu bir otelde kalıyor.

Saat, rahat rahat denize girmek için sabah erkenden plaja indi. Saat, önce mıntıka temizliği yaptı, akşamdan atılan çöpleri topladı. Oyuncu daha sonra denize girdi, yüzücü gözlüğünü takıp daldı. Hiç güneşlenmeyen Saat, duş alıp odasına döndü.

Kenan Doğulu'nun eşine uyuduğu için eşine eşlik edemediği öğrenildi.

Beren Saat ile Kenan Doğulu, 29 Temmuz’da 4’üncü evlilik yıldönümlerini kutlayacak.