Arda - Aslıhan Turan çifti tatilde aşk tazeledi

Futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan’ın tatili tam gaz devam ediyor.

Turan ve eşi önceki gün Bodrum Cennet Koyu’ndaydı. Sıcaktan bunalan futbolcu kendisini serin sulara bıraktı. Daha sonra teknenin iç kısmında Aslıhan Turan’ın şişmiş göbeğini ve doğacak çocuğunu seven Turan, eşinin göbeğini defalarca öperek sevmesi objektiflere yansıdı.

Futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan’ın tatili tam gaz devam ediyor.

Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre ikili, Marmaris’ten sonra rotayı Bodrum’a çevirdi.

Turan ve eşi önceki gün Bodrum Cennet Koyu’ndaydı. Sıcaktan bunalan futbolcu kendisini serin sulara bıraktı.

Daha sonra teknenin iç kısmında Aslıhan Turan’ın şişmiş göbeğini ve doğacak çocuğunu seven Turan, eşinin göbeğini defalarca öperek sevmesi objektiflere böyle yansıdı.

Aslıhan Turan, teknenin ön kısmına gelerek ayaklarını suya soktu.

Bu sırada Arda Turan, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark etti.

Eşinin yanına gelerek "Bizi çekiyorlar, toparlan" diyerek ona havlu getirdi.

Turan ve eşi ilerleyen saatlerde botla açılarak Türkbükü’ne gitti.