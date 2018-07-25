Hadise'nin annesi intihara kalkıştı iddiası

Annesi hastanelik olan şarkıcının büyük üzüntü yaşadığı söyleniyor.

Sabah'ın haberine göre, sanatçının annesi Gülnihal Açıkgöz'ün, uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Açıkgöz'ün ilaç içmeden kızlarına bir mektup bıraktığı ve "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz" yazdığı söyleniyor.

Kızları, annelerinden haber alamayınca site güvenliğine bildirmiş. Polis eşliğinde kapısı açılan Gülnihal Açıkgöz'ün hemen hastaneye kaldırıldığı ve bir hafta tedavi gördüğü söyleniyor. Açıkgöz'ün kızlarına "Aranızdaki para meselelerinden ve kavgalarınızdan sıkıldım" diyerek sitem ettiği iddia ediliyor.