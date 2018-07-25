O dava ağır cezada görülecek!

Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Gregory Van der Wiel’i 4.5 milyon dolar dolandırmakla suçlanan Ümit Akbulut ile ortağı Sinan Siner hakkında açılan davanın, ağır ceza mahkemesinde görülmesine karar verildi.

Karara gerekçe olarak ikilinin faaliyetlerinin “nitelikli dolandırıcılık” kapsamına girmesi gösterildi. Wiel, Akbulut’un kendisini dolandırmasının yanı sıra, 4.5 milyon dolarını geri istediğinde “Para falan yok. Benim ne kadar güçlü olduğumu görürsün. Bir telefonla 10 kişiyi öldürtebilirim” diye tehdit ettiğini de ileri sürmüştü. (Hürriyet)