Defne Samyeli'ye büyük şok! Apar topar hastaneye koştu

Son dönemde sahne çalışmaları nedeniyle yoğun günler yaşayan Defne Samyeli'nin annesi Sendegül Samyeli (64), evde kalp krizi geçirdi. Apar topar Maslak Acıbadem Hastanesi'ne götürdüğü annesinin bir ara kalbinin durması ise Defne Samyeli'nin büyük panik yaşamasına neden oldu. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Sendegül Samyeli, hemen ameliyata alındı.

Operasyonu başarılı geçen Samyeli'nin kalbine stent takıldı. Başından ayrılmadığı annesinin sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından rahat bir nefes alan Defne Samyeli'ye sevgilisi Cem Yılmaz'ın da zor günlerinde büyük destek verdiği öğrenildi.

Defne Samyeli, hastaneden taburcu olan annesiyle 2 yıl önce Anneler Günü'nde beraber fotoğrafını paylaşmış ve altına “Benim tatlı, fedakar, canımın içi annem, gücün, inancın, bitmeyen sevgin ve desteğinle bana, torunlarına ve etrafındaki herkese ışık saçıyorsun” notunu yazmıştı.(Medya Tava)