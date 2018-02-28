Şahan Gökbakar'a 'Kayhan' şoku

Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde olduğu ‘Hadi Be Oğlum’ vizyondaki ikinci haftasında hafta sonu en çok izlenen yapım olarak ilk sıradaki yerini korudu. Şahan Gökbakar’ın son filmi Kayhan ise 3. haftasında 6. sıraya kadar geriledi toplamda 567 bin 488 kişiye ulaştı ve Hadi Be Oğlum’un gerisinde kaldı.

Şahan Gökbakar'dan olay 'Kayhan' yanıtı

23-25 Şubat hafta sonu Türkiye’de en çok izlenen filmler açıklandı. Geçtiğimiz hafta zirveyi Kayhan’dan devralan Hadi Be Oğlum, ikinci haftasında da ilk sıradaki yerini korudu.

Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolüne olduğu filmde çocuğuyla bağ kurma çabasıyla geçmişindeki yaralarla boğuşan bir babanın hikayesi herkesi ağlattı. Film, 2. hafta kapanışını 171 bin seyirciyle yaptı.



HADİ BE OĞLUM'UN FRAGMANI

Black Panther ise ikinci haftasında ikinci en çok izlenen film oldu. Listenin 3. filmi ise vizyonun tazeleri arasından çıktı. Demet Akbağ ve Zafer Algöz başrollü aile komedisi Görevimiz Tatil, açılışını 125 bin 978 seyirci tarfından izlendi.



Box Office Türkiye tarafından yayınlanan bilgilere göre, Şahan Gökbakar’ın son filmi Kayhan ise 3. haftasında 6. sıraya kadar geriledi toplamda 567 bin 488 kişiye ulaştı ve Hadi Be Oğlum’un gerisinde kaldı. Film bu tempoyla 1 milyon barajını da geçemeyebilir.