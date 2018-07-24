Cemre Kemer’i sinirlendiren yorum

Öfkesinden çılgına dönen Cemre Kemer, kendisini dinsiz diyerek hedef alan şahsı mahkemeye vereceğini söyledi.

Sosyal medyada ünlüler ve takipçileri arasındaki taciz, hakaret ve neticesinde gelişen hukuksal süreç olayları her geçen gün artıyor. Son olarak oyuncu ve şarkıcı Cemre, bir takipçisinin hedefi oldu. Dağılan ‘Hepsi’ grubunun üyelerinden olan Cemre Kemer, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma gelen yorum nedeniyle adeta çıldırdı. Kemer’in paylaştığı fotoğrafın altına bir takipçisi alakasız şekilde, ”Senin din düşmanı olduğunu biliyordum, bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Bizimle değilsin hadi naş” yazdı.

“BENİM DİNİMDE SANA NE”

Renkli bir duvarın önünde çekildiği fotoğrafa yapılan yoruma sinirlenen Cemre Kemer, “Sen kimsin? Sen ne derece hadsizsin? Benim dinimden sana ne… Sen hayatında benim okuduğum kadar duayı görmüş müsün acaba? Sen ne derece beni zıvanadan çıkardın şu an. Özür dile hemen herkesten ya da mahkeme mahkeme süründüreceğim seni işi gücü bırakıp. Din konusunda ağzını açana fena patlarım. Kimseye bir hak tanımam” şeklinde yanıt verdi. Cemre Kemer bu yanıtla da yetinmeyerek şunları ekledi: “Ciddi söylüyorum yemem, içmem bulurum seni. Böyle bir terbiyesizlik yok. Git başka yerde at pisliğini” ifadelerini kullandı.