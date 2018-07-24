İbrahim Tatlıses'ten Erol Köse'ye büyük şok!

Ünlü türkücü Tatlıses, faiziyle birlikte 166 bin liralık icra başlattı.

İbrahim Tatlıses, eski eserlerinden oluşan "Tatlıses Klasikleri" adlı albümü kendisinden izin almadan piyasaya sürdüğünü ileri sürdüğü prodüktör Erol Köse'yi dava etti. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvuran sanatçı, kendisinden izin alınmadan eski türkülerinin yeniymiş gibi yayımlandığını iddia etti. Tatlıses dilekçede, "Dava konusu albümün piyasadan toplatılmasını, albümün satışının ve dağıtımının durdurulmasını talep ediyoruz. Şimdilik 5 bin lira maddi tazminat ile 30 bin lira manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmesini istiyoruz" dedi. Mahkeme, "Tatlıses Klasiği" albümünde İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 10 eserin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Erol Köse'nin 98 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Albümde ünlü şarkıcının fotoğrafının kullanılması nedeniyle de kişilik haklarının ihlal edildiğini ve haksız rekabet oluştuğunu belirten mahkeme ayrıca Tatlıses'e 10 bin TL maddi, 10 bin TL de manevi olmak üzere 20 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Albümün ve CD'lere ilişkin her türlü reklam, promosyon, tanıtım, ilan, TV'de yayımlama, çoğaltma, dağıtım ve satışının yasaklanmasına hükmeden mahkeme kararın bir büyük gazetede de yayımlanmasına da karar verdi.

FAİZİ DE VAR

Karar sonrası İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvuran Tatlıses, alacağını yasal faiziyle birlikte 166 bin lira olduğunu belirterek, Köse hakkında icra takibi başlattı.