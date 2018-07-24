Elindeki bardağı fırlattı! Nurgül Yeşiçay'ın gergin anları...

Oyuncu Nurgül Yeşilçay 2 aydır aşk yaşadığı yapımcı Necati Kocabay ile önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir lokantada yemekteydi.

Posta'da yer alan habere göre; çift gecenin sonuna doğru tartışmaya başladı. Masadaki soda bardağını bir anda yere fırlatan Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay’ın “Sakin ol. Bağırma, herkes bize bakıyor” uyarısına rağmen sakinleşmedi.

İKNA EDEMEDİ

Necati Kocabay, Nurgül Yeşilçay’ı kolundan tutup tuvalete götürdü. Burada sevgilisini ikna etmeye çalıştı. Ancak başaramadı. Çift lokantadan birlikte ayrılırken gergindi.

NURGÜL YEŞİLÇAY BU ARALAR GERGİN

Son günlerde gergin olduğu gözlenen Nurgül Yeşilçay, Show TV’de başlayacak ‘Gülperi’ dizisinin Bebek’teki çekimleri sırasında da fotoğrafını çeken muhabirlere bağırmıştı.