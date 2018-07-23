23 Temmuz 2018 23:05

Ünlü çift boşanıyor mu?

Ünlü çift boşanıyor mu?
Oyuncu Bora Akkaş ve Seda Türkmen’in evliliğinde kriz çıktı.
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Geçen sene ağustos ayında nikah masasına oturan oyuncu çiftin evliliklerinin birinci yılı dolmadan boşanmanın eşiğine geldiği iddia edildi. Seda Türkmen, “Her evlilikte olabilecek sorunlar. Şu an ayrıyız ama zaman ne gösterir bilinmez. Resmi olarak bir şey yok, dava henüz açılmadı” diyerek iddiaları kabul etti. Akkaş ise konu hakkında yorum yapmak istemedi.”

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