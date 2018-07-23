Ünlü çift boşanıyor mu?

Geçen sene ağustos ayında nikah masasına oturan oyuncu çiftin evliliklerinin birinci yılı dolmadan boşanmanın eşiğine geldiği iddia edildi. Seda Türkmen, “Her evlilikte olabilecek sorunlar. Şu an ayrıyız ama zaman ne gösterir bilinmez. Resmi olarak bir şey yok, dava henüz açılmadı” diyerek iddiaları kabul etti. Akkaş ise konu hakkında yorum yapmak istemedi.”