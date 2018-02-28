Onur Akın'dan çok sert TRT tepkisi

TRT’nin yasak kararı sonrasında Sözcü’den Sercan Meriç'e konuşan Onur Akın bir dönem TRT’de program da yaptığını söyleyerek verilen karara isyan etti.

TRT’den milyonların dinlediği şarkılara yasak!

Akın şunları söyledi: “TRT bizim vergilerimizle yönetiliyor. Vergi toplarken “Sağcı-solcu” diye ayırmıyor. Vergi ödediğimiz TRT'de yasaklıyız. Eskiden haftada bir iki kez TRT'de program yapardım. Hatta yolda görenler ‘Siz TRT sanatçısı mısınız?’ derlerdi. Eskiden daha renkli ve eşit bir kanaldı. Son 5-6 yıldır ambargo koydular. Farklı düşünen sanatçıları yıllardır davet etmiyorlar. Bir süre önce TRT Müzik'te program yapan bir arkadaşım davet etti. Ona, ‘Beni çıkarmazlar' dedim. Çok ısrar etti. Son dakikada iptal olduğunu söyledi. Ben bu yaklaşımı protesto ediyorum. Sanatçının sesini kısmak isteyen devlet olamaz. Ben 30 yıldır bu ülkede sanat yapıyorum. Ölene kadar da yapacağım…”

İŞTE ONUR AKIN’IN YASAKLANAN ARTVİN’DE BAHAR ADLI ŞARKISI

Oy nazına yandığım

Yıllardır sevdanı kuşandığım

Çoruh deyince sen gelirsin aklıma

Yokluğun fırtına olur sevinçlerimi kırar

Ülkem gibi ağlarım yâr

Seni görüşüm Artvin'de bahar

Kaçkarların tepesinde

Bir çınarın gölgesinde

İçilen rakı gibi gelirsin aklıma

Yokluğun fırtına olur sevinçlerimi kırar

Ülkem gibi ağlarım yâr

Seni görüşüm Artvin'de bahar