Serenay Sarıkaya: Kendimi değerli hissettirdi

Star ışığıyla milyonları peşinden sürüklüyor. Kariyerinin doruk noktasını yaşıyorsa, bunun birçok sebebi var. “Bugünümü karşıma çıkan zorluklara borçluyum” diyen genç oyuncuyla en heyecanlı buluşmamıza sizi de katıyoruz!

ELLE: Şöhretle aranız nasıl?

S.S.: Aslında işin şöhret kısmıyla ilgilenmedim ama belli bir yere ulaşınca şöhret olmanın tüm zorlukları da beraberinde geliyor. Gülü seven dikenine katlanır misali... Ancak ciddi bir baskı ve sıkışmışlık hissi yarattığı kesin. Kimse halden anlamıyor. Kimse olduğun gibi olmanın önemini kavrayamıyor. Hep birileriyle, bir şeylerle rekabet ve kıyaslanma içindesin, tercih etsen de etmesen de. Kullanmadığın cümleler çok rahatlıkla sen söylemişsin gibi yazılıp çiziliyor. Hiç olmadığın biri gibi gösteriliyorsun ve işin kötüsü bundan kaçış yok.

Yeniden yalan yanlış yazılmasın diye susmayı tercih ediyorsun, bu sefer de agresif, antipatik oluyorsun. Formülünü hala bulan yok. Berrak Tüzünataç’ın tam da bu konuyla ilgili söylediği harika bir cümle var, onu paylaşmak isterim: “Basının kelimelerini seçerken toplum üzerindeki etkisinin sorumluluğunu unutmaması gerekir.” Değişim böyle başlar. Toplumda bireyler arası saygı bu şekilde gelişebilir. Bu gücü doğru kullanmayı seçebilmeleri dileğiyle. Bense daha korunaklı, daha kendi içimde yaşamaya çalışıyorum. Tüm bunlardan en az zararla çıkabilmek için...

ELLE: Bütün bu süreç size neler öğretti?

S.S.: Çok şey ve her gün de öğretmeye devam ediyor. Oyunculuk çok şey getirdiği gibi götüren de bir meslek ve kişi bazen kendini unutup özünü kaybedebiliyor. Bambaşka karakterler canlandırırken insanlar sizi öyle görüyor ve bir süre sonra siz de kaybolabiliyorsunuz. Kendinizi gerçeklikte, anda tutabilmek zor. Ben bu dengeyi korumak için uğraşıyorum.

ELLE: “Fi” dizisi bitti. Bundan sonra neler olacak hayatınızda?

S.S.: Duru’yu çok özleyeceğim... Şimdi yeniden bir karaktere aşık oluncaya kadar hayatımda bir boşluk var ve bu çok güzel bir şey. Bir tatili hak ettim sanırım, birkaç ay buralarda olmamayı planlıyorum. Yaz için senaryosu yazım aşamasında olan bir film var ama henüz net değil. Bu süre zarfında Kamboçya, Vietnam ve Meksika gibi hiç görmediğim yerlere gitmek, yeni keşifler yapmak istiyorum.

SERENAY, KEREM BÜRSİN VE AŞK...

Her ilişki kişiyi değiştirir, ben de mutlaka Kerem’le değişmişimdir. Birlikte pek çok şey yaşadık. Öncelikle bana bir kadın olarak kendimi çok değerli hissettirdi. Bunun için ona teşekkür ederim. Önceliklerimin farkına varmama sebep oldu, telaşımı, paniğimi azalttı.”

Röportajın devamı ELLE Mart sayısında..

Röportaj: Selin Miloşyan

Fotoğraflar: Koray Birand

Styling: Melis Ağazat