Demet Şener'den bomba açıklamalar: Çok güzel oynadı

2. Sayfa’nın ilk konuğu Demet Şener oldu. Şener yine gündeme bomba gibi oturan açıklamalar yaptı.

Eski manken Demet Şener 11 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'a Eylül 2016'da boşanma davası açmıştı. Nedeni; İbrahim Kutluay'ın kendisine ihanet etmesiydi.

Ocak ayında görülen davada çiftin evlilikleri bitti. Mahkeme, İbrahim Kutluay'ın eski eşine 750 bin lira maddi 600 bin lira da manevi olmak üzere toplam 1 milyon 350 bin lira tazminat ödemesini hükmetti.

Demet Şener bugün teve2'de yayına başlayan 2. Sayfa'nın ilk konuğu oldu ve biten evliliği hakkında konuştu.

İŞTE DEMET ŞENER'İN AÇIKLAMALARI:

''Güvenin bittiği yerde her şey biter. Güven en önemli şeydir. Yeni hayatıma alıştım, bekarlık çok güzelmiş. Kızgınlıklar geçiyor ama insan düşünüyor 'Neden böyle oldu?' diye. Yaşananların sorumlusu İbrahim'dir.

Ben hiçbir zaman kişisel algılamadım bunu. Karşı tarafla ilgisi var. Dört dörtlüktüm. Her zaman İbrahim'in ve çocuklarımın yanındaydım.

Boşandıktan sonra çocuklarla görüşmek için kapıya kadar geliyor. Sadece 'Merhaba' diyorum.

'KARŞI TARAF ÇOK GÜZEL OYNADI'

Ben başıma bir şey gelmeden önlem almam. Yemin ederim aldatıldığımı hiç anlamadım. Hep yanımdaydı, profesyonel olmuş yani... Karşı taraf çok güzel oynadı.

Yakın çevremiz evdeki yaşamı bildikleri için en yakınlarım da konduramadı. Tavırları değişmiyorsa ben nasıl hissedebilirim!

'ŞOFÖR GETİRDİ'

Aldatıldığımı ortaya çıkaran dosyaları evime bir şoför getirdi. O an 'ailem yıkılacak' dedim. İbrahim hep inkar etti.

Çocuklarıma boşanma sürecinde 'babanız beni aldatıyor' demedim tabi ki… Bir sene yumuşak bir geçiş yaptım. Ama bir sene sonunda her türlü gerçeği onların anlayabileceği dilde anlattım.

Her ailenin dinamiği farklı. Ben çocuklarıma 1 yaşından beri hiç yalan söylemedim. Ama şimdi daha mutlular.

'ŞİMDİ KİMSEYE HESAP VERMİYORUM'

Hayatım boyunca özgür ruhlu büyüdüm. Rahmetli babam ileri görüşlü bir adamdı. Burnun düşse almayacaksın, ayaklarının üzerinde duracaksın diyerek yetiştirdi. Güçlüydüm.

Evlilik sürecinde Türkiye'de her şeyinize dikkat etmeniz gerek. Bir dönem evliyken dikkat ettim

şimdi kimseye hesap vermiyorum kusura bakmayın ama bekarlık çok güzelmiş.

'BARIŞMAK İÇİN ÇOK ŞEY YAPTI'

'Vah vah neleri kaybettim' sorusunu duymadım da hissediyorum. Kendisini tanırım. Barışmak için çok şey yaptı ama kabul etmedim.

İbrahim hayatımın merkezindeydi ama maalesef öyle değilmiş.

İbrahim olaylardan sonra hemen evden gitmedi. 1,5 ay sürdü gitmesi. Annemle yukarıda yatak odasına kitliyorduk kendimizi.

'DEMET AKALIN'I GÖRSEM SELAM VERMEM'

Bana iftira atıldı, ayrılma sebepleri ben değilim. Demet Akalın bana o kadar şey söyledi, ne selam vereceğim ona. Benim vicdanım çok rahat. Kimse boş konuşmasın.''