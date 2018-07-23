Kibariye'nin eşi kulüpte olay çıkardı: Para vermem

Ali Küçükbalçık’ın 2 ay önce Lübnanlı spor hocası Doha Elenouty ile aşk yaşadığı, 10 milyon TL borcu olduğu, evlerine bu yüzden haciz geldiği iddia edilmişti.

'KOFTİ BİR DURUM YOK' DEMİŞTİ

Kibariye “Bir günlük kaçamak için boşanmam. Trilyonlar içinde 10 milyon gitmiş, önemli değil. Para kazanılır, borçlar ödenir. Önemli olan bir daha hata yapmaması. Başkasına aşık olursa o zaman boşarım. Ama şimdilik kofti bir durum yok” demişti.

ALİ KÜÇÜKBALÇIK HESABI ÖDEYEMEDİ

Kibariye’yi üzecek yeni bir iddia daha ortaya atıldı! Ali Küçükbalçık kız arkadaşlarıyla Bodrum-Yalıkavak’taki Tren Beach’te eğlendi. Yanında eşi Kibariye yoktu. Ali Küçükbalçık’a 1.370 TL hesap geldi. Ancak üzerinden 800 TL çıktı. “Ben Kibariye’nin eşiyim. Para veremem” deyince işletme sahibi, Ali Küçükbalçık’ı dışarı attırdı. Bir daha alınmaması için de talimat verdi.

*Ali Küçükbalçık Tren Beach’te sarışın bir kadınla sarmaş dolaş eğlenirken...

'KİBARİYE BOŞANIYOR' İDDİASI

Öte yandan Onur Akay, Kibariye hakkında 'Bu sefer durum kofti' başlıklı bir yazı yazdı.

'YAKIN BİR ARKADAŞI İLE ALDATILDI'

14 Temmuz Cumartesi günü, Bodrum Yalıkavak’ta sarışın bir kadınla görüntülenen Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık’ın, yanındaki sarışın kadın merak konusu olmuştu. Onur Akay yazısında o kadının Kibariye’nin yakın bir arkadaşı olduğunu açıkladı.

Onur Akay, “O kadın Kibariye’nin yakın bir arkadaşı. Kibariye bu sefer, kocası tarafından yakın bir arkadaşı ile aldatıldı. Bu sefer durum kofti ve "Belgelensin, affetmem." diyen Kibariye boşanıyor!” ifadelerini kullandı.