Ünlü oyuncu dün bikinili bir fotoğrafını sosyal medya hesabına yükledi. O karenin altına bir takipçisi İngilizce “Müslüman mısın” diye yazdı. Saatçi o soruya yine İngilizce şöyle yanıt verdi: “Müslüman olarak doğdum, laik ve bağımsız bir kadınım. Tanıştığıma memnun oldum.”
23 Temmuz 2018 11:40
Beren Saat, 'Müslüman mısın' sorusuna böyle yanıt verdi
BEREN Saat, eşi Kenan Doğulu ile Datça’da tatil yapıyor.
Çok Okunanlar
-
Kibariye'nin eşi kulüpte olay çıkardı: Para vermem
-
Ünlü ismin kahvesine ilaç atmışlar
-
Beren Saat, 'Müslüman mısın' sorusuna böyle yanıt verdi
-
AKP'li belediyeden Mustafa Ceceli'ye şok!
-
Kadir İnanır oyunculuğu bırakıyor mu?
-
Haluk Levent: Öğrendim ki iblisler çok fazla…
-
Meryem Uzerli saçlarına bakın ne yaptı...İşte ilk tepkiler
-
Ünlü model gerçeği yıllar sonra açıkladı
-
Mustafa Sandal kendi klibini sansürledi
-
Demet Sağıroğlu: 'Kimsenin haddine değil'