23 Temmuz 2018 11:40

Beren Saat, 'Müslüman mısın' sorusuna böyle yanıt verdi

Beren Saat, 'Müslüman mısın' sorusuna böyle yanıt verdi
BEREN Saat, eşi Kenan Doğulu ile Datça’da tatil yapıyor.
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Ünlü oyuncu dün bikinili bir fotoğrafını sosyal medya hesabına yükledi. O karenin altına bir takipçisi İngilizce “Müslüman mısın” diye yazdı. Saatçi o soruya yine İngilizce şöyle yanıt verdi: “Müslüman olarak doğdum, laik ve bağımsız bir kadınım. Tanıştığıma memnun oldum.”

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