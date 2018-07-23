Beren Saat, 'Müslüman mısın' sorusuna böyle yanıt verdi

Ünlü oyuncu dün bikinili bir fotoğrafını sosyal medya hesabına yükledi. O karenin altına bir takipçisi İngilizce “Müslüman mısın” diye yazdı. Saatçi o soruya yine İngilizce şöyle yanıt verdi: “Müslüman olarak doğdum, laik ve bağımsız bir kadınım. Tanıştığıma memnun oldum.”